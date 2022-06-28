28 июня 2022

Бастрыкин: кадетов СК отправят помогать раненым на Украину. «Июль не по домам, а в госпиталя»

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Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
По его словам, им нужна помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кадетов СК начнут отправлять на Украину помогать раненым военным в ходе спецоперации. Об этом доложил глава СК Александр Бастрыкин.

«Июль не по домам, а в госпиталя. Московский госпиталь, Питерский госпиталь. <…>. [Раненым] нужна помощь. Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном форуме, трансляция которого выложена на официальный сайт мероприятия.

Александр Бастрыкин сообщил, что в медицинских учреждениях достаточно много работы, порой не хватает рук, чтобы вынести носилки. «Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — подчеркнул Бастрыкин.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Кадетов СК начнут отправлять на Украину помогать раненым военным в ходе спецоперации. Об этом доложил глава СК Александр Бастрыкин. «Июль не по домам, а в госпиталя. Московский госпиталь, Питерский госпиталь. <…>. [Раненым] нужна помощь. Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном форуме, трансляция которого выложена на официальный сайт мероприятия. Александр Бастрыкин сообщил, что в медицинских учреждениях достаточно много работы, порой не хватает рук, чтобы вынести носилки. «Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — подчеркнул Бастрыкин. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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