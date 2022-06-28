Бастрыкин: кадетов СК отправят помогать раненым на Украину. «Июль не по домам, а в госпиталя» 29 июня 2022 в 04:21 Размер текста - 17 + По его словам, им нужна помощь Фото: Wikimedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кадетов СК начнут отправлять на Украину помогать раненым военным в ходе спецоперации. Об этом доложил глава СК Александр Бастрыкин. «Июль не по домам, а в госпиталя. Московский госпиталь, Питерский госпиталь. <…>. [Раненым] нужна помощь. Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном форуме, трансляция которого выложена на официальный сайт мероприятия. Александр Бастрыкин сообщил, что в медицинских учреждениях достаточно много работы, порой не хватает рук, чтобы вынести носилки. «Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — подчеркнул Бастрыкин. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Кадетов СК начнут отправлять на Украину помогать раненым военным в ходе спецоперации. Об этом доложил глава СК Александр Бастрыкин. «Июль не по домам, а в госпиталя. Московский госпиталь, Питерский госпиталь. <…>. [Раненым] нужна помощь. Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном форуме, трансляция которого выложена на официальный сайт мероприятия. Александр Бастрыкин сообщил, что в медицинских учреждениях достаточно много работы, порой не хватает рук, чтобы вынести носилки. «Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — подчеркнул Бастрыкин. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям