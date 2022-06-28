Курганский депутат ГД Лисовский сказал, почему подорожала курица

Курганский депутат Лисовский назвал причины значительного удорожания курятины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский заявил о существенном росте цен на куриное мясо за год и объяснил причины индексации. Своими знаниями политик поделился с журналистами.

«Есть проблемы по себестоимости. Она выросла существенно — за год на 15%. Средняя цена тушки бройлера в июне 2022 года составила 142 рубля на кг. В прошлом году было около 134 рублей на кг. Выросли цены на электроэнергию и корма, вот и выросла себестоимость», — рассказал о причинах повышения «Газете.ру» депутат. При этом член комитета Госдумы по аграрной политике не видит особых проблем в ситуации.

Тем не менее, Лисовский признает, что имеется еще ряд проблем на рынке куриного мяса. Определенные предпосылки для роста цен создают трудности с продажей и логистикой. Дополнительным фактором является проблема с кормами. Еще одни фактором Лисовский считает удорожание кредитов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат от Курганской области возмутился казахстанскому барьеру российского зерна в другие зарубежные страны. Политик считает несправедливым, что соседняя республика перепродает купленное в РФ зерно. Он полагает, что Россия могла бы сама заниматься подобной коммерцией.