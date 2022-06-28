28 июня 2022
27 июня 2022

Полиция раскрыла подробности гибели подростка в Урае

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция, патруль ппс
13-летнюю девочку обнаружили под окном квартиры, в которой она проживала. Фото:

Стали известны подробности гибели подростка в Урае (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО.

«Девочку 2009 года рождения обнаружили под окном квартиры, в которой она проживала. Следственный комитет начал проверку. Одна из версий произошедшего- суицид», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало об этом случае. По словам очевидцев, на место происшествия быстро приехала скорая помощь и экипаж полиции.

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Стали известны подробности гибели подростка в Урае (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО. «Девочку 2009 года рождения обнаружили под окном квартиры, в которой она проживала. Следственный комитет начал проверку. Одна из версий произошедшего- суицид», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU рассказывало об этом случае. По словам очевидцев, на место происшествия быстро приехала скорая помощь и экипаж полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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