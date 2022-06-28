Полиция раскрыла подробности гибели подростка в Урае

13-летнюю девочку обнаружили под окном квартиры, в которой она проживала.
Стали известны подробности гибели подростка в Урае (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО.
«Девочку 2009 года рождения обнаружили под окном квартиры, в которой она проживала. Следственный комитет начал проверку. Одна из версий произошедшего- суицид», — рассказали в полиции.
Ранее URA.RU рассказывало об этом случае. По словам очевидцев, на место происшествия быстро приехала скорая помощь и экипаж полиции.
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