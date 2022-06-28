В Екатеринбурге закроется консульство Болгарии

29 июня 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Консулы Болгарии временно остановят работу в Екатеринбурге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии. «Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии. «Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией.