28 июня 2022

В Екатеринбурге закроется консульство Болгарии

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Консулы Болгарии временно остановят работу в Екатеринбурге Фото:

Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии.

«Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой.

Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией.

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Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии. «Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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