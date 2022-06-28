В Екатеринбурге закроется консульство Болгарии

Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии.
«Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой.
Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией.
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Консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу после закрытия консульства России в городе Софии (Болгария). Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Болгарии. «Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге», — говорится в сообщении МИДа. О решении объявлено во время встречи замминистра иностранных дел Болгарии Ирены Димитровой с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Ранее посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Их обвинили в «шпионаже». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Болгария целенаправленно портит отношения с Россией.