Росстат подсчитал, на сколько уменьшилось число курганцев

Миграционная убыль населения Курганской области выросла в 2021 году в 2,3 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Численность населения Курганской области по итогам 2021 года сократилась более чем на 13 тысяч человек. К началу 2022 года в регионе насчитывалось менее 806 тысячи жителей. Такие данные приводит Свердловскстат (структурное подразделение Росстата).

«Численность населения Курганской области за 2021 год сократилась на 13,1 тысячи человек, в том числе за счет миграционной убыли — на 28,2%, за счет естественной убыли — на 71,8%. По оценке, на 1 января 2022 года в области проживало 805,5 тысячи человек», — указано на сайте Свердловскстата.

В 2021 году в Курганской области родилось 7220 младенцев. В 2020 году рождаемость была выше — 7432 малышей. Смертность населения при этом значительно выросла — с 14 331 человек в 2020 году до 16 598 человек в 2021 году. Число умерших превысило число родившихся почти в 2,3 раза.

За счет миграционной убыли население Курганской области в 2021 году сократилось на 3682 человека. Это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. В регион прибыло 26 408 человек, а уехали за ее пределы 30 090 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным последней переписи населения в октябре 2021 года население Курганской области может оказаться еще меньше, чем приводит Свердловскстат. В период с 2010 по 2021 год оно уменьшилось почти на 134 тысячи человек (на 14,7%) до 777 тысяч человек.