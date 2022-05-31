Население Курганской области за 11 лет уменьшилось на 134 тысячи

В Курганской области за 11 лет стало на 134 тысячи жителей меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В период с 2010 по 2021 год количество проживающих в курганском регионе граждан сократилось на 134 тысячи человек или на 14,7%. Такие цифры опубликованы в предварительных итогах Всероссийской переписи российского населения за 2020 год на сайте Росстата.

«Курганская область. Предварительная численность постоянного населения, тыс. человек * 777. 2021 г. в процентах к 2010 г.** (все население) 85,3», — приводятся цифры переписи. Предварительные данные опубликовали на сайте российской статистики 30 мая.

В 2010 году население региона составляло 910,9 тысячи человек. На момент последней переписи (октябрь 2021 года) оно уменьшилось почти на 134 тыс., сократившись до 777 тысяч.

В курганских городах проживает 496 тысяч человек. Сельское население составляет 281 тысячу. За десять с лишним лет соотношение жителей увеличилось в пользу горожан на 3,5%.

Курганская область занимает 6 место по убыли населения со времен последней переписи 2010 года. Больше населения в процентном соотношении потеряли только Республика Коми и Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Еврейская автономная область.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы стали чаще уезжать за границу. Также за первые два месяца текущего года из региона уехали почти 1000 человек.