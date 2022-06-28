Шеф екатеринбургского «Мемориала»* сбежал за границу после обыска

29 июня 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

По словам источника, Свечников пересек границу с Казахстаном 28 июня — через пять дней после обысков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Анатолий Свечников с подругой и детьми сбежал в Казахстан после обысков в офисе организации. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Свечников Анатолий с сыном и [его подруга] Ручко Ирина также с сыном в пункте пропуска Бугристое пересекли российско-казахстанскую границу», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что глава НКО пересек границу 28 июня в 21:40. По словам инсайдера, Свечников уехал, оставив в Екатеринбурге мать своего ребенка. URA.RU обратилось к Свечникову. Он не ответил на звонок корреспондента. Ранее он заявлял, что не намерен общаться с URA.RU. Официальных комментариев силовых структур о местонахождении Свечникова не поступало. Обыски у активистов прошли утром 23 июня. Источник сообщил, что, по предположениям силовиков, в офисе хранилась запрещенная литература. Позднее эти данные подтвердились — у НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. По данным инсайдеров URA.RU, Свечников накануне обысков пытался получить польскую визу. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Анатолий Свечников с подругой и детьми сбежал в Казахстан после обысков в офисе организации. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Свечников Анатолий с сыном и [его подруга] Ручко Ирина также с сыном в пункте пропуска Бугристое пересекли российско-казахстанскую границу», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что глава НКО пересек границу 28 июня в 21:40. По словам инсайдера, Свечников уехал, оставив в Екатеринбурге мать своего ребенка. URA.RU обратилось к Свечникову. Он не ответил на звонок корреспондента. Ранее он заявлял, что не намерен общаться с URA.RU. Официальных комментариев силовых структур о местонахождении Свечникова не поступало. Обыски у активистов прошли утром 23 июня. Источник сообщил, что, по предположениям силовиков, в офисе хранилась запрещенная литература. Позднее эти данные подтвердились — у НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. По данным инсайдеров URA.RU, Свечников накануне обысков пытался получить польскую визу. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.