Историю Аркаима будут показывать во всех регионах страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» выходит во всероссийский прокат.

«На московскую премьеру фильма „Аркаим“ в кинотеатр „Иллюзион“ пришло много гостей. Среди них и наши земляки, которые никогда не теряли связи с Челябинской областью. Например, легендарная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова», — написал Текслер.

Еще одной хорошей новостью губернатор назвал то, что фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат. За эту поддержку он поблагодарил Министерство культуры РФ и отметил, что продолжит продвигать область на уровне страны, знакомя людей с историей региона.

В Челябинске премьера фильма состоялась 29 января. На нее Текслер пришел с женой Ириной и сыном Мишей. В основе фильма лег опыт команды исследователей, которые восстановили синташтинскую колесницу, найденную в области в 1972 году.

Над созданием фильма «Аркаим. Колесница времени» работали главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, археолог Иван Семьян, актер Сергей Пускепалис, историк Андрей Епимахов и супруга губернатора Ирина Текслер. Фильм снят на двух языках АртМедиа Группой (телеканал «Моя планета»).

Супруга губернатора Ирина Текслер стала автором и продюсером фильма Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера

На московскую премьеру фильма пришли именитые земляки и среди них Лидия Скобликова Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера

Фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера