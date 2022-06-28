28 июня 2022

Челябинский губернатор с женой показал в Москве кино про Аркаим. Фото

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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Историю Аркаима будут показывать во всех регионах страны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» выходит во всероссийский прокат.

«На московскую премьеру фильма „Аркаим“ в кинотеатр „Иллюзион“ пришло много гостей. Среди них и наши земляки, которые никогда не теряли связи с Челябинской областью. Например, легендарная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова», — написал Текслер.

Еще одной хорошей новостью губернатор назвал то, что фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат. За эту поддержку он поблагодарил Министерство культуры РФ и отметил, что продолжит продвигать область на уровне страны, знакомя людей с историей региона.

В Челябинске премьера фильма состоялась 29 января. На нее Текслер пришел с женой Ириной и сыном Мишей. В основе фильма лег опыт команды исследователей, которые восстановили синташтинскую колесницу, найденную в области в 1972 году.

Над созданием фильма «Аркаим. Колесница времени» работали главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, археолог Иван Семьян, актер Сергей Пускепалис, историк Андрей Епимахов и супруга губернатора Ирина Текслер. Фильм снят на двух языках АртМедиа Группой (телеканал «Моя планета»).

Супруга губернатора Ирина Текслер стала автором и продюсером фильма
Фото:
На московскую премьеру фильма пришли именитые земляки и среди них Лидия Скобликова
Фото:
Фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» выходит во всероссийский прокат. «На московскую премьеру фильма „Аркаим“ в кинотеатр „Иллюзион“ пришло много гостей. Среди них и наши земляки, которые никогда не теряли связи с Челябинской областью. Например, легендарная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова», — написал Текслер. Еще одной хорошей новостью губернатор назвал то, что фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат. За эту поддержку он поблагодарил Министерство культуры РФ и отметил, что продолжит продвигать область на уровне страны, знакомя людей с историей региона. В Челябинске премьера фильма состоялась 29 января. На нее Текслер пришел с женой Ириной и сыном Мишей. В основе фильма лег опыт команды исследователей, которые восстановили синташтинскую колесницу, найденную в области в 1972 году. Над созданием фильма «Аркаим. Колесница времени» работали главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, археолог Иван Семьян, актер Сергей Пускепалис, историк Андрей Епимахов и супруга губернатора Ирина Текслер. Фильм снят на двух языках АртМедиа Группой (телеканал «Моя планета»).
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