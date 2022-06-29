Хакеры атаковали сайт «Роскосмоса»

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КосмоЁлка 2017-18, Роскосмос
Сайт «Роскосмоса» подвергся DDOS-атаке Фото:

Сайт «Роскосмоса» подвергся DDOS-атаке после публикации снимков центров принятия решений. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«После публикации „Роскосмосом“ космических снимков „центров принятия решений“ сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — написал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Во вторник «Роскосмос» опубликовал снимки «центров принятия решений» Запада, а также их координаты. Кадры были сделаны с помощью спутника «Ресурс-П».

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Сайт «Роскосмоса» подвергся DDOS-атаке после публикации снимков центров принятия решений. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «После публикации „Роскосмосом“ космических снимков „центров принятия решений“ сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — написал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Во вторник «Роскосмос» опубликовал снимки «центров принятия решений» Запада, а также их координаты. Кадры были сделаны с помощью спутника «Ресурс-П».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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