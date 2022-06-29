Хакеры атаковали сайт «Роскосмоса»

Сайт «Роскосмоса» подвергся DDOS-атаке
Сайт «Роскосмоса» подвергся DDOS-атаке после публикации снимков центров принятия решений. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«После публикации „Роскосмосом“ космических снимков „центров принятия решений“ сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — написал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Во вторник «Роскосмос» опубликовал снимки «центров принятия решений» Запада, а также их координаты. Кадры были сделаны с помощью спутника «Ресурс-П».
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