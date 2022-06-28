Куйвашев сравнил виды Свердловской области с Шотландией

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сравнил фотографию виадука (мост над оврагом или ущельем) в свердловской области с видами Шотландии. Об этом он написал в соцсетях.
«Это один из самых красивых виадуков в России. Выглядит, как будто где-то в Шотландии, согласитесь», — написал губернатор в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что речь идет о виадуке, построенном недалеко от поселка Пудлингового в Красноуфимском районе. Куйвашев рассказал, что архитектурный объект создан более ста лет назад, и восхитился фотографией свердловского пейзажа.
Подписчики губернатора выразили желание поехать к виадуку в свой отпуск. Некоторые посчитали, что вид получился даже красивее шотландского.
Фото: страница Евгения Куйвашева в соцсети «ВКонтакте»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сравнил фотографию виадука (мост над оврагом или ущельем) в свердловской области с видами Шотландии. Об этом он написал в соцсетях. «Это один из самых красивых виадуков в России. Выглядит, как будто где-то в Шотландии, согласитесь», — написал губернатор в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что речь идет о виадуке, построенном недалеко от поселка Пудлингового в Красноуфимском районе. Куйвашев рассказал, что архитектурный объект создан более ста лет назад, и восхитился фотографией свердловского пейзажа. Подписчики губернатора выразили желание поехать к виадуку в свой отпуск. Некоторые посчитали, что вид получился даже красивее шотландского.