28 июня 2022

Куйвашев сравнил виды Свердловской области с Шотландией

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев посчитал, что виадук в Свердловской области похож на шотландский Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сравнил фотографию виадука (мост над оврагом или ущельем) в свердловской области с видами Шотландии. Об этом он написал в соцсетях.

«Это один из самых красивых виадуков в России. Выглядит, как будто где-то в Шотландии, согласитесь», — написал губернатор в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что речь идет о виадуке, построенном недалеко от поселка Пудлингового в Красноуфимском районе. Куйвашев рассказал, что архитектурный объект создан более ста лет назад, и восхитился фотографией свердловского пейзажа.

Подписчики губернатора выразили желание поехать к виадуку в свой отпуск. Некоторые посчитали, что вид получился даже красивее шотландского.

Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сравнил фотографию виадука (мост над оврагом или ущельем) в свердловской области с видами Шотландии. Об этом он написал в соцсетях. «Это один из самых красивых виадуков в России. Выглядит, как будто где-то в Шотландии, согласитесь», — написал губернатор в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что речь идет о виадуке, построенном недалеко от поселка Пудлингового в Красноуфимском районе. Куйвашев рассказал, что архитектурный объект создан более ста лет назад, и восхитился фотографией свердловского пейзажа. Подписчики губернатора выразили желание поехать к виадуку в свой отпуск. Некоторые посчитали, что вид получился даже красивее шотландского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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