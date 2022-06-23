Ради языческого фестиваля в Курганской области выкопали озеро

В селе Частоозерье появилось новое искусственное озеро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специально для проведения фестиваля «Купала», который пройдет в челе Частоозерье Курганской области, организаторы выкопали искусственное озеро. Гости праздника смогут увидеть шоу с водяным и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы, сообщает пресс-служба главы региона.

«9 июля в селе Частоозерье пройдет масштабный фестиваль „Купала“. Волшебный день подарит зрителям фестивальные шествия и угощения, гадание на венках и знакомство с чудодейственными травами, а также огненное шоу. Впервые в Курганской области организаторы для праздника выкопали настоящее озеро. В новый водоем будут запускать сплетенные из трав и диких цветов венки», — рассказали в правительстве области.

Праздничные мероприятия начнутся в Частоозерье с 12 часов. В это время в селе стартует шествие с участием творческих коллективов — они пройдут в венках с корзинами, наполненными целебными травами, приглашая всех прохожих на гуляния. Основное действие пройдет на лыжной базе, где будет работать ярмарка ремесленников, город мастеров, карусель, «уголок травника», мангальная зона.

Во время театрализованного представления гости праздника узнают легенду о Костроме и Купале, станут участниками большого хоровода и смогут окунуться в атмосферу славянских обрядов. Вечером и ночью состоится концерт, хедлайнером фестиваля станет группа «Кипелов».

О том, что фестиваль «Купала» состоится 9 июля в Частоозерье, ранее сообщало URA.RU. В программе праздника указаны костюмированное шествие, театральное шоу, целовальные игры, плетение венков, хороводы и русские забавы. Ожидается, что помимо группы «Кипелов» на празднике выступят «Балаган Лимитед», «Технология» и «Комиссар».

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