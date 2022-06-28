В ХМАО погиб 13-летний ребенок, упав с 8-го этажа

29 июня 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Урае погибла 13-летняя девочка, получив серьезные травмы при падении с высоты. По факту случившегося следственным управлением по ХМАО возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК по ХМАО. «По версии следствия, 28 июня 2022 года около 22 часов из окна 8 этажа одного из домов города Урая упала местная жительница 2009 года рождения, которая от полученных в результате падения травм скончалась на месте происшествия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве. Расследование происшествия будут вести в рамках уголовного дела по статье 110 УК РФ. Это доведение до самоубийства. Пока в деле нет конкретных подозреваемых. Следователи выясняют все подробности случившегося и предшествующие им события. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на берегу реки Обь обнаружен труп мужчины. По предварительной версии мужчина мог покончить с собой. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Урае погибла 13-летняя девочка, получив серьезные травмы при падении с высоты. По факту случившегося следственным управлением по ХМАО возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК по ХМАО. «По версии следствия, 28 июня 2022 года около 22 часов из окна 8 этажа одного из домов города Урая упала местная жительница 2009 года рождения, которая от полученных в результате падения травм скончалась на месте происшествия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве. Расследование происшествия будут вести в рамках уголовного дела по статье 110 УК РФ. Это доведение до самоубийства. Пока в деле нет конкретных подозреваемых. Следователи выясняют все подробности случившегося и предшествующие им события. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на берегу реки Обь обнаружен труп мужчины. По предварительной версии мужчина мог покончить с собой.