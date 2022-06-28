Байден запутался и назвал НАТО «угрозой» для США

Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе. Трансляцию встречи ведет агентство Reuters.
«Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — заявил он. После этого американский лидер поправил самого себя, уточнив, что НАТО все же «разбирается с угрозами извне».
Это не первый провал Байдена. Ранее он оговорился во время своего выступления о шагах по снижению цен на бензин. Политик перепутал Украину с Китаем, назвав его крупнейшим производителем пшеницы. Также американский лидер ошибался в названии собственной должности, называя себя сенатором от штата Делавэр. В конгрессе США потребовали объявить импичмент президенту за его регулярные провалы.
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