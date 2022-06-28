В Перми этим летом посчитают бездомных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты, опросив более 150 бездомных, составили обобщающий портрет среднего пермяка, вынужденного жить на улице. В основном это мужчины около 50 лет. Дома у них нет уже более пяти лет, а причины этого разные, выяснили в организации помощи бездомным людям «Территория передышки».

«Наиболее частыми причинами отсутствия жилья респонденты указали конфликт с родственниками (20%) и выход из мест лишения свободы (16,7%). При этом 51,7% указали собственную причину. Среди них были, например: „криминал“, смерть родственника, добровольная передача жилья родственнику, „долги“, злоупотребление алкоголем, обман и мошенничество», — рассказали URA.RU активисты.

Проводя исследование, волонтеры больше всего бездомных встретили в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми. В июле «Территория передышки» организует новую перепись. В этот раз методика опроса и подсчета доработана, а само исследование будет представлено на международном уровне. Оно, по словам активистов, поможет получить достоверные данные о масштабах проблемы бездомности, а значит и решить ее. Желающие стать волонтерами акции могут записаться на сайте центра .

Что больше всего нужно бездомным пермякам «Территория передышки»

Средний возраст бездомного 47 лет «Территория передышки»

В основном бездомные — это местные жители, которые на улице уже более пяти лет «Территория передышки»

Дома многие лишаются из-за конфликта с близкими «Территория передышки»