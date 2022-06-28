Активисты, опросив более 150 бездомных, составили обобщающий портрет среднего пермяка, вынужденного жить на улице. В основном это мужчины около 50 лет. Дома у них нет уже более пяти лет, а причины этого разные, выяснили в организации помощи бездомным людям «Территория передышки».
«Наиболее частыми причинами отсутствия жилья респонденты указали конфликт с родственниками (20%) и выход из мест лишения свободы (16,7%). При этом 51,7% указали собственную причину. Среди них были, например: „криминал“, смерть родственника, добровольная передача жилья родственнику, „долги“, злоупотребление алкоголем, обман и мошенничество», — рассказали URA.RU активисты.
Проводя исследование, волонтеры больше всего бездомных встретили в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми. В июле «Территория передышки» организует новую перепись. В этот раз методика опроса и подсчета доработана, а само исследование будет представлено на международном уровне. Оно, по словам активистов, поможет получить достоверные данные о масштабах проблемы бездомности, а значит и решить ее. Желающие стать волонтерами акции могут записаться на сайте центра.
Что больше всего нужно бездомным пермякам
«Территория передышки»
Средний возраст бездомного 47 лет
«Территория передышки»
В основном бездомные — это местные жители, которые на улице уже более пяти лет
«Территория передышки»
Дома многие лишаются из-за конфликта с близкими
«Территория передышки»
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Активисты, опросив более 150 бездомных, составили обобщающий портрет среднего пермяка, вынужденного жить на улице. В основном это мужчины около 50 лет. Дома у них нет уже более пяти лет, а причины этого разные, выяснили в организации помощи бездомным людям «Территория передышки». «Наиболее частыми причинами отсутствия жилья респонденты указали конфликт с родственниками (20%) и выход из мест лишения свободы (16,7%). При этом 51,7% указали собственную причину. Среди них были, например: „криминал“, смерть родственника, добровольная передача жилья родственнику, „долги“, злоупотребление алкоголем, обман и мошенничество», — рассказали URA.RU активисты. Проводя исследование, волонтеры больше всего бездомных встретили в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми. В июле «Территория передышки» организует новую перепись. В этот раз методика опроса и подсчета доработана, а само исследование будет представлено на международном уровне. Оно, по словам активистов, поможет получить достоверные данные о масштабах проблемы бездомности, а значит и решить ее. Желающие стать волонтерами акции могут записаться на сайте центра.