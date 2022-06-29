В докладе президенту РФ рассказали о курганцах Романе Худоконенко и Дмитрии Коваленко, оправданных судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовные дела в отношении курганского бизнесмена Романа Худоконенко и директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко, оправданных судом, отражены в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту России Владимиру Путину. Прекращение уголовных преследований представлено как история успеха. Доклад опубликован на сайте бизнес-омбудсмена.

«Истории успеха. Уголовное преследование. 2020 год. Коваленко Дмитрий Александрович. Часть 3 статьи 260 УК РФ. Оправдан судом. 2021 год. Худоконенко Роман Александрович. Статья 173.1 УК РФ. Оправдан судом», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что обращения предпринимателей по делам, связанным с уголовным преследованием, рейдерством и коррупцией, по поручению уполномоченного рассматривает Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Это некоммерческая организация, объединяющая представителей делового сообщества, госструктур, общественных организаций и экспертного сообщества. Худоконенко в разговоре с URA.RU отметил, что он благодарен за помощь, которую ему оказали Титов, замруководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова, а также адвокаты Сергей Шкодских и Алексей Горелый.

Худоконенко и его супругу Ирину Никитину обвиняли в незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. В сентябре 2020 года Курганский городской суд признал виновными только по одной, менее тяжкой статье, — о незаконном создании юрлиц. Позже областной суд отменил этот приговор, признав за подсудимыми право на реабилитацию.

Коваленко в 2019 году признали виновным в незаконной рубке деревьев в аэропорту Кургана. В январе 2020 года областной суд отменил этот приговор. URA.RU сообщало, что Титов изначально сомневался в законности возбуждения уголовного дела в отношении Коваленко.

Отмену приговоров Роману Худоконенко и Дмитрию Коваленко указали в докладе президенту РФ как историю успеха Скрин: doklad.ombudsmanbiz.ru

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