Развалилось уголовное дело курганца, который выступил против слежки спецслужб за всеми Романами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский облсуд частично прекратил уголовное дело в отношении Романа Худоконенко и его супруги Ирины Никитиной. Им грозило до 6 лет лишения свободы по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее Худоконенко возмутился решением суда, которое позволяло спецслужбам следить за всеми Романами в стране. Об этом URA.RU рассказал сам Худоконенко.

«По самой тяжкой статье обвинения нас оправдали. Спустя пять лет преследования суд признал, что в наших действиях нет состава преступления», — пояснил Худоконенко.

В постановлении суда говорится, что бизнесмены якобы незаконно изготавливали платежные поручения от имени компаний и предъявляли в банки. Все претензии силовиков в части обвинениях в шести преступлениях необоснованны. «В связи с прекращением уголовного дела в указанной части признать за Худоконенко и Никитиной право на реабилитацию», — говорится в постановлении суда.

Из оставшейся части судебного разбирательства, которое проходит в горсуде, предпринимателей обвиняют в незаконном создании юрлиц. «Нам предлагали согласиться на прекращение в связи с истечением сроков давности, но мы отказались. Мы невиновны», — пояснил Худоконенко. По его словам, добиться частичного оправдания удалось после обращений к журналистам, правозащитникам (Льву Пономареву, Андрею Бабушкину, Александру Андрюкову), омбудсменам (Татьяне Москальковой, Борису Шалютину, Алексею Чуеву).

Ранее URA.RU сообщало, что после рассекречивания оперативных документов стало известно о постановлениях облсуда, которые разрешают прослушивать всех россиян по имени Роман. Худоконенко и Никитину обвиняли в незаконном обналичивании 300 млн рублей, затем эти обвинения сняли.