Бывшая соратница экс-губернатора Чиркунова покинула Россию

29 июня 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Елена Гилязова после окончания университета преподавала философию в ПГУ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вице-президент пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова уволилась с должности, покинула Россию и переехала в Израиль. Об этом сообщило пермское издание «Business Class». «Елена Гилязова за время своей деятельности стала яркой фигурой в сфере защиты интересов бизнеса. Мы высоко ценим ее вклад в развитие ряда направлений ПТПП, это не только поддержка бизнеса, но и развитие проектов. Один из самых известных примеров — проект „Покупай пермское“. В работе над ним, Елена Ефимовна создавала новые форматы, помогающие продвигать товары и услуги местных производителей», — корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об увольнении Гилязовой в пресс-службе ПТПП. Елена Гилязова — кандидат философских наук. В 1990-е ушла с преподавательской работы, возглавляла ОАО «Конкрит», была коммерческим директором сети магазинов «Семья». С 2005 года работает в органах власти. В 2017 году заняла должность вице-президента торгово-промышленной палаты. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Вице-президент пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова уволилась с должности, покинула Россию и переехала в Израиль. Об этом сообщило пермское издание «Business Class». «Елена Гилязова за время своей деятельности стала яркой фигурой в сфере защиты интересов бизнеса. Мы высоко ценим ее вклад в развитие ряда направлений ПТПП, это не только поддержка бизнеса, но и развитие проектов. Один из самых известных примеров — проект „Покупай пермское“. В работе над ним, Елена Ефимовна создавала новые форматы, помогающие продвигать товары и услуги местных производителей», — корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об увольнении Гилязовой в пресс-службе ПТПП. Елена Гилязова — кандидат философских наук. В 1990-е ушла с преподавательской работы, возглавляла ОАО «Конкрит», была коммерческим директором сети магазинов «Семья». С 2005 года работает в органах власти. В 2017 году заняла должность вице-президента торгово-промышленной палаты.