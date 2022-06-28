28 июня 2022

Бывшая соратница экс-губернатора Чиркунова покинула Россию

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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, гилязова елена
Елена Гилязова после окончания университета преподавала философию в ПГУ Фото:

Вице-президент пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова уволилась с должности, покинула Россию и переехала в Израиль. Об этом сообщило пермское издание «Business Class».

«Елена Гилязова за время своей деятельности стала яркой фигурой в сфере защиты интересов бизнеса. Мы высоко ценим ее вклад в развитие ряда направлений ПТПП, это не только поддержка бизнеса, но и развитие проектов. Один из самых известных примеров — проект „Покупай пермское“. В работе над ним, Елена Ефимовна создавала новые форматы, помогающие продвигать товары и услуги местных производителей», — корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об увольнении Гилязовой в пресс-службе ПТПП.

Елена Гилязова — кандидат философских наук. В 1990-е ушла с преподавательской работы, возглавляла ОАО «Конкрит», была коммерческим директором сети магазинов «Семья». С 2005 года работает в органах власти. В 2017 году заняла должность вице-президента торгово-промышленной палаты.

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Вице-президент пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова уволилась с должности, покинула Россию и переехала в Израиль. Об этом сообщило пермское издание «Business Class». «Елена Гилязова за время своей деятельности стала яркой фигурой в сфере защиты интересов бизнеса. Мы высоко ценим ее вклад в развитие ряда направлений ПТПП, это не только поддержка бизнеса, но и развитие проектов. Один из самых известных примеров — проект „Покупай пермское“. В работе над ним, Елена Ефимовна создавала новые форматы, помогающие продвигать товары и услуги местных производителей», — корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об увольнении Гилязовой в пресс-службе ПТПП. Елена Гилязова — кандидат философских наук. В 1990-е ушла с преподавательской работы, возглавляла ОАО «Конкрит», была коммерческим директором сети магазинов «Семья». С 2005 года работает в органах власти. В 2017 году заняла должность вице-президента торгово-промышленной палаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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