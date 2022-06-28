Губернатор Вадим Шумков находится в отпуске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков находится в отпуске. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Инсайдеры отмечают, что официально об отпуске главы региона нигде не сообщалось.

«Шумков ушел в отпуск, который никто официально не подтверждает. Обязанности руководителя региона исполняет заместитель губернатора Константин Ермаков. Помогает ему замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи, которая не ушла в отпуск», — уточнили инсайдеры из политических кругов.

Источники отмечают, что в аккаунтах главы региона в социальных сетях появляются посты. Но очевидно соцсети ведет не только губернатор, говорят инсайдеры. Так, в соцсетях Шумкова опубликована информация о командировке в Шадринск месячной давности и пост об отдыхе детей из Луганской народной республики (ЛНР). На сайте правительства вышел релиз о встрече главы региона с учредителем компании «Чистый город» Дмитрием Елизаровым. Дата, когда было совещание, в сообщении не указана. На официальном интернет-портале правовой информации последние документы, которые подписаны Шумковым, датированы 24 июня.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос по теме. В правительстве региона пообещали ответить на него позже.

URA.RU писало, что в прошлом году губернатор уходил в отпуск осенью. Тогда в пресс-службе правительства отмечали, что он следил за ситуацией в области. Из отпуска Шумков вышел 1 ноября. Дата выпала на дни, объявленные в России нерабочими из-за ситуации с коронавирусом.

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