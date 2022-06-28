Банк незаконно списал деньги у пенсионера из ЯНАО

Мужчина вернул свои средства через суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Надымская прокуратура проверила случай мужчины, который заявил о нарушении его пенсионных прав. В ее ходе сотрудники установили, что с его карточки незаконно были удержаны деньги, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Установлено, что мужчина, являясь получателем пенсии по старости, ежемесячно выплачивает алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка (перечисляется половина пенсии должника). Вопреки требованиям законодательства АО „Почта Банк“ в феврале 2022 года с должника, при поступлении остатка пенсии на его счет, удержано более 13 тыс рублей (то есть более 81%)», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По итогам проверки городской прокурор направил в суд иск о признании действий банка незаконными и возврате денежных средств. Суд принял решение в пользу пенсионера и взыскал с банка более 13 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО медицинская компания не оборудовала свои помещения для нужд инвалидов. Установив факт нарушений прокурор подал иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности обеспечить доступность для инвалидов.