28 июня 2022

Банк незаконно списал деньги у пенсионера из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд ленинского района
Мужчина вернул свои средства через суд Фото:

Надымская прокуратура проверила случай мужчины, который заявил о нарушении его пенсионных прав. В ее ходе сотрудники установили, что с его карточки незаконно были удержаны деньги, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Установлено, что мужчина, являясь получателем пенсии по старости, ежемесячно выплачивает алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка (перечисляется половина пенсии должника). Вопреки требованиям законодательства АО „Почта Банк“ в феврале 2022 года с должника, при поступлении остатка пенсии на его счет, удержано более 13 тыс рублей (то есть более 81%)», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По итогам проверки городской прокурор направил в суд иск о признании действий банка незаконными и возврате денежных средств. Суд принял решение в пользу пенсионера и взыскал с банка более 13 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО медицинская компания не оборудовала свои помещения для нужд инвалидов. Установив факт нарушений прокурор подал иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности обеспечить доступность для инвалидов.

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Надымская прокуратура проверила случай мужчины, который заявил о нарушении его пенсионных прав. В ее ходе сотрудники установили, что с его карточки незаконно были удержаны деньги, сообщает прокуратура ЯНАО. «Установлено, что мужчина, являясь получателем пенсии по старости, ежемесячно выплачивает алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка (перечисляется половина пенсии должника). Вопреки требованиям законодательства АО „Почта Банк“ в феврале 2022 года с должника, при поступлении остатка пенсии на его счет, удержано более 13 тыс рублей (то есть более 81%)», — сообщили в telegram-канале ведомства. По итогам проверки городской прокурор направил в суд иск о признании действий банка незаконными и возврате денежных средств. Суд принял решение в пользу пенсионера и взыскал с банка более 13 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО медицинская компания не оборудовала свои помещения для нужд инвалидов. Установив факт нарушений прокурор подал иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности обеспечить доступность для инвалидов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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