В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью 25,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».
«На третьем этаже — большой зал с кинотеатром. Во всех комнатах установлены сплит-системы, сделан хороший ремонт, остается частично мебель. Во внутреннем дворе дома расположен гостевой дом», — говорится в объявлении.
Площадь дома составляет более 300 квадратных метров с участком в десять соток. Сам особняк находится в старой части Нижневартовска в поселке «У Северной рощи». Продавцом на сайте указано агентство недвижимости АН «Результат».
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Нижневартовска продают двухэтажную квартиру-дворец за 20 миллионов. В ней сделан ремонт с позолотой, лепниной, фресками на потолке и камином.
Третий этаж дома переоборудован в кинозал
Фото: сайт «Домклик»
Площадь дома составляет более 300 квадратных метров
В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью 25,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «На третьем этаже — большой зал с кинотеатром. Во всех комнатах установлены сплит-системы, сделан хороший ремонт, остается частично мебель. Во внутреннем дворе дома расположен гостевой дом», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 300 квадратных метров с участком в десять соток. Сам особняк находится в старой части Нижневартовска в поселке «У Северной рощи». Продавцом на сайте указано агентство недвижимости АН «Результат». Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Нижневартовска продают двухэтажную квартиру-дворец за 20 миллионов. В ней сделан ремонт с позолотой, лепниной, фресками на потолке и камином.