28 июня 2022

В Нижневартовске продают элитный дом с кинотеатром за 25,5 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь дома составляет более 300 квадратных метров с участком в десять соток Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью 25,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«На третьем этаже — большой зал с кинотеатром. Во всех комнатах установлены сплит-системы, сделан хороший ремонт, остается частично мебель. Во внутреннем дворе дома расположен гостевой дом», — говорится в объявлении.

Площадь дома составляет более 300 квадратных метров с участком в десять соток. Сам особняк находится в старой части Нижневартовска в поселке «У Северной рощи». Продавцом на сайте указано агентство недвижимости АН «Результат».

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Нижневартовска продают двухэтажную квартиру-дворец за 20 миллионов. В ней сделан ремонт с позолотой, лепниной, фресками на потолке и камином.

Третий этаж дома переоборудован в кинозал
Фото:
Площадь дома составляет более 300 квадратных метров
Фото:
В доме сразу три спальни
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехэтажный особняк с собственным кинозалом и гостевым домом стоимостью 25,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «На третьем этаже — большой зал с кинотеатром. Во всех комнатах установлены сплит-системы, сделан хороший ремонт, остается частично мебель. Во внутреннем дворе дома расположен гостевой дом», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет более 300 квадратных метров с участком в десять соток. Сам особняк находится в старой части Нижневартовска в поселке «У Северной рощи». Продавцом на сайте указано агентство недвижимости АН «Результат». Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Нижневартовска продают двухэтажную квартиру-дворец за 20 миллионов. В ней сделан ремонт с позолотой, лепниной, фресками на потолке и камином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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