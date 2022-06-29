В Свердловскую область завезли 50 млн личинок и клещей из Европы

29 июня 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Привезенные клещи не опасны для человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорт Кольцово поступило более 50 миллионов нематод-энтомофагов и 40 тысяч клещей-энтомофагов. Об этом URA.RU сообщили в свердловском управления Россельхознадзора. «В адрес тепличного хозяйства Свердловской области поступили две крупнейшие партии нематод—энтомофагов (третья стадия личинки) — 54 миллионов штук. Так же с нематодами прибыла сравнительно небольшая партия — 40 тысяч штук насекомых и клещей-энтомофагов. Сам груз поступил в Кольцово из Московской области, а страной происхождения всех энтомофагов являются Нидерланды», — говорится в сообщении ведомства. По словам специалистов, насекомые благополучно прошли проверку ветнадзора. Энтомофаги являются природными помощниками в сфере растениеводства, поскольку способны уничтожать вредителей. Они будут использоваться в тех свердловских хозяйствах, которые отказались от применения химии. Ранее в регион уже ввозилась крупная партия насекомых. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В аэропорт Кольцово поступило более 50 миллионов нематод-энтомофагов и 40 тысяч клещей-энтомофагов. Об этом URA.RU сообщили в свердловском управления Россельхознадзора. «В адрес тепличного хозяйства Свердловской области поступили две крупнейшие партии нематод—энтомофагов (третья стадия личинки) — 54 миллионов штук. Так же с нематодами прибыла сравнительно небольшая партия — 40 тысяч штук насекомых и клещей-энтомофагов. Сам груз поступил в Кольцово из Московской области, а страной происхождения всех энтомофагов являются Нидерланды», — говорится в сообщении ведомства. По словам специалистов, насекомые благополучно прошли проверку ветнадзора. Энтомофаги являются природными помощниками в сфере растениеводства, поскольку способны уничтожать вредителей. Они будут использоваться в тех свердловских хозяйствах, которые отказались от применения химии. Ранее в регион уже ввозилась крупная партия насекомых.