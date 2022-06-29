Свердловчане не могут получить посылки «Почты России» из-за сбоя

По сообщениям СМИ, в некоторых филиалах «Почты России» произошел сбой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на массовые сбои в отделениях «Почты России», из-за которого посетители не могут получить посылки и отправить письма. Об этом сообщили очевидцы.

«Объявление висит, что ни посылок, ни писем сегодня не принимают, сказали, программа не работает, ничего не функционирует. У них там накопилось уже 58 мешков с посылками», — передает портал Е1 сообщение очевидца.

Речь идет о филиалах на улицах Мельковской, 2б и Бардина, 41. Из-за ошибок в программе свердловчане также не могут отправить письма.

Представитель «Почты России» в Свердловской области не ответил на звонок корреспондента агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу. «Приносим извинения клиентам двух почтовых отделений Екатеринбурга 620027 и 620147. Подрядчик уже устраняет причину технического сбоя. Почтовые отделения начнут обслуживать клиентов в ближайшее время. В почтовом отделении 620027 уже доступна часть услуг: можно отправить посылку или письмо, а также получить отправления, которые поступили на почту сегодня», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

Обновлено 29 июня, 16.48: внесены изменения в четвертый абзац новости.