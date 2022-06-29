Источник: свердловский сенатор Россель уходит в отставку

29 июня 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель работал в Совете Федерации с 2009 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Член Совета Федерации от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель осенью покинет свой пост. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, губернатор Евгений Куйвашев, победив на сентябрьских выборах, намерен отправить в сенаторы другого человека, несмотря на желание Росселя остаться. Россель на протяжении последних 13 лет представляет Свердловскую область в Совфеде. В 2017 году на очередной сенаторский срок его выдвинул Куйвашев, победивший на выборах главы региона. Согласно российским законам, все кандидаты в губернаторы должны предлагать по три человека, которых они видят членами Совфеда. Одного из них победивший кандидат в итоге наделяет полномочиями сенатора. В сентябре этого года Куйвашеву вновь предстоят губернаторские выборы. Свою тройку претендентов он еще не озвучивал широкой публике, но, по данным URA.RU, Росселя в списке нет. «Губернатор решил не выдвигать Росселя, его нет в тройке. После [губернаторских] выборов он покинет Совфед», — констатировал собеседник, знакомый с ситуацией. Другой источник заметил, что одна из причин ухода — возраст сенатора: «Все, [его ждет] заслуженная пенсия». Сам Россель заявил URA.RU, что не обсуждал с Куйвашевым включение в тройку и не знает, будет ли снова выдвинут в Совет Федерации. По неофициальным данным, политик еще в конце 2021 года начал предпринимать различные действия, чтобы сохранить пост. Однако уже спустя несколько месяцев стало ясно, что его шансы минимальны. Россель работает в Совете Федерации с 2009 года. До этого он много лет возглавлял Свердловскую область: в 1991—1993 годах как глава администрации региона, позднее уже как губернатор. В октябре политику исполнится 85 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Член Совета Федерации от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель осенью покинет свой пост. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, губернатор Евгений Куйвашев, победив на сентябрьских выборах, намерен отправить в сенаторы другого человека, несмотря на желание Росселя остаться. Россель на протяжении последних 13 лет представляет Свердловскую область в Совфеде. В 2017 году на очередной сенаторский срок его выдвинул Куйвашев, победивший на выборах главы региона. Согласно российским законам, все кандидаты в губернаторы должны предлагать по три человека, которых они видят членами Совфеда. Одного из них победивший кандидат в итоге наделяет полномочиями сенатора. В сентябре этого года Куйвашеву вновь предстоят губернаторские выборы. Свою тройку претендентов он еще не озвучивал широкой публике, но, по данным URA.RU, Росселя в списке нет. «Губернатор решил не выдвигать Росселя, его нет в тройке. После [губернаторских] выборов он покинет Совфед», — констатировал собеседник, знакомый с ситуацией. Другой источник заметил, что одна из причин ухода — возраст сенатора: «Все, [его ждет] заслуженная пенсия». Сам Россель заявил URA.RU, что не обсуждал с Куйвашевым включение в тройку и не знает, будет ли снова выдвинут в Совет Федерации. По неофициальным данным, политик еще в конце 2021 года начал предпринимать различные действия, чтобы сохранить пост. Однако уже спустя несколько месяцев стало ясно, что его шансы минимальны. Россель работает в Совете Федерации с 2009 года. До этого он много лет возглавлял Свердловскую область: в 1991—1993 годах как глава администрации региона, позднее уже как губернатор. В октябре политику исполнится 85 лет.