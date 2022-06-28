Мигрант через суд добился разрешения жить в ЯНАО

Уроженец Азербайджана с 2004 года проживал в Ноябрьске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уроженец Азербайджана через суд добился разрешения на въезд в Россию. Как сообщается на сайте Ноябрьского городского суда, мужчина долгое время проживал в городе Ноябрьск (ЯНАО).

«Гражданин Республики Азербайджан Насиров М.Э. обратился в суд с уточненным административным иском об оспаривании решения УМВД России по ЯНАО от 12 ноября 2019 года о неразрешении его въезда в Российскую Федерацию. Ноябрьский городской суд решил: административный иск Насирова М.Э.о. удовлетворить. Признать незаконным решение УМВД РФ по ЯНАО от 12 ноября 2019 года о неразрешении въезда в Российскую Федерацию гражданину Республики», — говорится в тексте судебного решения.

Причиной для запрета гражданину Азербайджана въезда в Россию, в том числе на территорию ЯНАО, стали неоднократное привлечение его к административной ответственности. Однако он выплачивал все штрафы, также в судебных документах указывается, что он выполнял обязанности по уплате налогов и других платежей. В Ноябрьск он приехал в 2004 году, для помощи родителям с бизнесом.

Однако как только он уехал в Азербайджан для замены паспорта, ему запретили въезд в страну. При этом его родители являются гражданами РФ, кроме того, он собирается получить гражданство. До этого мужчина проживал на территории страны на основании временного разрешения. Его защита настаивала, что привлечение к административно ответственности не является основанием для лишения права на въезд в РФ, с чем согласился суд.

Агентство обратилось за комментарием в УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с декабря 2021 года будут дактилоскопировать всех иностранцев. Для тех кто не пройдет процедуру будут сокращены сроки пребывания в округе.

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