Малые реки Челябинской области предложили задействовать для выработки электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска предложили получать электричество из течения рек горнозаводского края региона. По словам автора статьи в «Вестнике ЮУрГУ» Егора Кожевникова, окупаемость новации — до полугода.

«В Челябинской области имеется огромный запас возобновляемых источников энергии. Их ресурс превышает ресурс невозобновляемых источников в три раза. Установив на реках оборудование микрогидроэлектростанций (микро-ГЭС), можно окупить затраты в срок от трех до шести месяцев», — рассказал Кожевников.

По мысли ученого, Челябинская область может широко использовать альтернативные виды получения электричества. Это снижает зависимость от стоимости топлива, улучшает экологическую ситуацию, отменяет необходимость строить линии электропередач на большие расстояния, поскольку выработка энергии будет происходит рядом с территорией ее потребления.

Ученый обратил внимание на то, что установка микро-ГЭС занимает короткие сроки. Он провел опыты, измерив ежемесячный расход воды в реке Катав в Катав-Ивановском районе области. Исследования показали, что минимум и максимум протока наблюдается в осенние месяцы, а удельная мощность реки возрастает в теплое время года. Если установка будет работать непрерывно, сделал вывод автор научной статьи, то ежегодно микро-ГЭС сможет вырабатывать мощность от 63 до 99 мегаватт-час.

Окупаемость проекта зависит от стоимости оборудования и объемов вырабатываемой энергии. Опыты ученого показали, что окупаемость вложений может составлять от трех месяцев. По данным специализированных сайтов, среди предложений можно найти промышленные образцы микро-ГЭС, начиная со стоимости в 135 тысяч рублей.

В России президент Владимир Путин 2022—2031 годы объявил Десятилетием науки и технологий. За это время должна активизироваться работа по привлечению исследователей к решению важнейших задач развития общества и страны. Это обеспечивает независимость государства и сохраняет мировое технологическое лидерство.

Микрогидроэлектростанции могут принести выгоды экономике малых городов региона

Единство места генерации и потребления энергии сократит потери и расходы на установку ЛЭП

Челябинская область имеет свыше 110 солнечных дней в году — это возможность получать энергию от ближайшей звезды

Возобновляемые источники энергии имеют в регионе хорошее будущее

У энергетиков есть широкий выбор микро-ГЭС

Простой принцип работы микро-ГЭС дает предпосылки к использованию доступного по цене оборудования