Глава КС заявил о вине Ельцина за происходящее на Украине

29 июня 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

При роспуске СССР Борис Ельцин напрасно отдал Украине Крым и Севастополь, считает Валерий Зорькин Фото: семейный архив Юрасовых новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия первого президента России Бориса Ельцина привели к угнетению русских на Украине. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Трансляция шла на официальном сайте форума. «В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь, и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык», — сказал Зорькин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР. Президент заявил, что русофобия на Украине финансировалась Западом, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Действия первого президента России Бориса Ельцина привели к угнетению русских на Украине. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Трансляция шла на официальном сайте форума. «В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь, и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык», — сказал Зорькин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР. Президент заявил, что русофобия на Украине финансировалась Западом, пишет RT.