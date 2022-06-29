29 июня 2022

В Челябинске продают недостроенную резиденцию главы КНР Цзиньпина

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой Артура Никитина на улице Васенко. Челябинск, долгострой, пешеходный переход, остановка запрещена, недострой, стройка, долгострой никитина
Несостоявшийся ТРК, гостиница и резиденция председателя Си выставлена на торги за 19 млн рублей Фото:

Шестиэтажный недострой в центре Челябинска, где на саммитах ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, выставлен на продажу. О предстоящих торгах сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 4782 кв. метра, адрес: Челябинск, Центральный район, улица Васенко, 94. Вид разрешенного использования: для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машиномест. Начальная цена предмета аукциона составляет 19 млн 35 тысяч 300 рублей», — говорится в объявлении.

Ранее экс-владелец здания, известный челябинский бизнесмен Артур Никитин, в разговоре с URA.RU оценил объект в 320 млн рублей. Саму процедуру изъятия Никитин объяснил тем, что срок аренды земли под недостроем истек, а продлить его невозможно. Соответственно, в этой ситуации объект продается с торгов, а деньги выплачиваются бывшему владельцу. Как следует из аукционной документации, это совпало с оценкой суда, в октябре 2021 года принявшего решение об изъятии объекта в пользу муниципалитета. Но по истечении срока действия оценку произвели заново и стоимость объекта пересчитали, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, между площадью Революции и сквером на Алом поле, Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе новый мэр Михаил Юревич отозвал разрешение и стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. Однако саммиты в Челябинске отменили в связи с пандемией COVID-19, после чего строители вновь покинули объект.

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Шестиэтажный недострой в центре Челябинска, где на саммитах ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, выставлен на продажу. О предстоящих торгах сообщили URA.RU в мэрии областного центра. «Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 4782 кв. метра, адрес: Челябинск, Центральный район, улица Васенко, 94. Вид разрешенного использования: для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машиномест. Начальная цена предмета аукциона составляет 19 млн 35 тысяч 300 рублей», — говорится в объявлении. Ранее экс-владелец здания, известный челябинский бизнесмен Артур Никитин, в разговоре с URA.RU оценил объект в 320 млн рублей. Саму процедуру изъятия Никитин объяснил тем, что срок аренды земли под недостроем истек, а продлить его невозможно. Соответственно, в этой ситуации объект продается с торгов, а деньги выплачиваются бывшему владельцу. Как следует из аукционной документации, это совпало с оценкой суда, в октябре 2021 года принявшего решение об изъятии объекта в пользу муниципалитета. Но по истечении срока действия оценку произвели заново и стоимость объекта пересчитали, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, между площадью Революции и сквером на Алом поле, Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе новый мэр Михаил Юревич отозвал разрешение и стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. Однако саммиты в Челябинске отменили в связи с пандемией COVID-19, после чего строители вновь покинули объект.
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