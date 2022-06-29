В Челябинской области детсадовцы устроили погром на кладбище

Дети порвали фотографию покойного на одном из надгробий, и вытащили цветы на могиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверо детей, среди которых два воспитанника детского сада, оказались причастны к повреждению надгробий на сельском кладбище в Чесменском районе Челябинской области. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД региона информацию подтвердили, но уточнили, что порядок на погосте нарушили двое детей.

«Посетительница кладбища в поселке Березинский сообщила, что кто-то порвал фотографию покойного на одной могиле и вытащил все искусственные цветы на другом надгробии. Сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны две сестры и брат с сестрой. Старшие девочки учатся в начальных классах местной школы, другие двое детей — посещают детский сад», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что двое детей действительно вырвали цветы из могилы. С детьми и их родителям проведена профилактическая беседа. Родственники детей уже привели все могилы в порядок.

Ранее жители Копейска в социальных сетях осудили девочку, которая собирала конфеты на городском кладбище. Одна часть пользователей назвала это дикостью, другая вступилась за подростка, указав на то, что конфеты оставляют на могилах, чтобы любой человек смог помянуть усопшего.