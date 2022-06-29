29 июня 2022

Бывший курганский мэр уволился из Пенсионного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Виктор Ермишкин ушел со статусного поста из-за смены работы Фото:

Экс-глава Шадринска Курганской области Виктор Ермишкин уволился с должности руководителя шадринского отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Свой уход из ПФР подтвердил и сам Ермишкин.

«Виктор Ермишкин уволился по собственному желанию. Куда он ушел — не известно», — отметили инсайдеры. В разговоре с корреспондентом URA.RU бывший мэр Шадринска подтвердил, что уволился. «Я ушел из ПФР в связи со сменой работы. Куда — пока не скажу», — уточнил он.

В пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать увольнение Ермишкина и рассказать, кто возглавит шадринское отделение. В фонде пообещали дать ответ в ближайшее время.

Ермишкин возглавил шадринское отделение ПФР в июне прошлого года. В апреле 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию с поста главы Шадринска. Тогда он написал заявление о добровольном сложении полномочий секретаря городского отделения ЕР. Шадринском Ермишкин руководил с 2019 года.

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Экс-глава Шадринска Курганской области Виктор Ермишкин уволился с должности руководителя шадринского отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Свой уход из ПФР подтвердил и сам Ермишкин. «Виктор Ермишкин уволился по собственному желанию. Куда он ушел — не известно», — отметили инсайдеры. В разговоре с корреспондентом URA.RU бывший мэр Шадринска подтвердил, что уволился. «Я ушел из ПФР в связи со сменой работы. Куда — пока не скажу», — уточнил он. В пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать увольнение Ермишкина и рассказать, кто возглавит шадринское отделение. В фонде пообещали дать ответ в ближайшее время. Ермишкин возглавил шадринское отделение ПФР в июне прошлого года. В апреле 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию с поста главы Шадринска. Тогда он написал заявление о добровольном сложении полномочий секретаря городского отделения ЕР. Шадринском Ермишкин руководил с 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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