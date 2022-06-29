Бывший курганский мэр уволился из Пенсионного фонда

Виктор Ермишкин ушел со статусного поста из-за смены работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Шадринска Курганской области Виктор Ермишкин уволился с должности руководителя шадринского отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Свой уход из ПФР подтвердил и сам Ермишкин.

«Виктор Ермишкин уволился по собственному желанию. Куда он ушел — не известно», — отметили инсайдеры. В разговоре с корреспондентом URA.RU бывший мэр Шадринска подтвердил, что уволился. «Я ушел из ПФР в связи со сменой работы. Куда — пока не скажу», — уточнил он.

В пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать увольнение Ермишкина и рассказать, кто возглавит шадринское отделение. В фонде пообещали дать ответ в ближайшее время.

Ермишкин возглавил шадринское отделение ПФР в июне прошлого года. В апреле 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию с поста главы Шадринска. Тогда он написал заявление о добровольном сложении полномочий секретаря городского отделения ЕР. Шадринском Ермишкин руководил с 2019 года.