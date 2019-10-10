В зауральском городе выбрали мэра

Виктор Ермишкин стал главой шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой города Шадринска в Курганской области стал Виктор Ермишкин. Решение приняли депутаты городской думы, сообщил «URA.RU» источник в мэрии города.

«За Мурзина 0 голосов, за Ермишкина 13, Залящин — шесть голосов», — уточнил собеседник агентства. Этих голосов оказалось достаточно, чтобы признать выборы состоявшимися. Это произошло благодаря тому, что 24 сентября шадринская дума приняла поправку к действующему законодательству, согласно которой для избрания главы города не требуется две трети голосов, как это было ранее, а достаточно простого большинства.

На пост главы Шадринска претендовали трое кандидатов — замглавы города Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин и индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин. Ранее «URA.RU» сообщало, что голосование едва не обернулось скандалом. За два дня до выборов свою кандидатуру снял депутат Шадринской гордумы Михаил Богданов, который мог составить реальную конкуренцию Ермишкину.