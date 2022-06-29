В Кургане назвали основные плюсы вытрезвителя

По словам Павла Подорванова, вытрезвитель — ночлежка, призванная снизить пьяную преступность и смертность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский вытрезвитель, который начал работать с начала 2022 года, призван снизить пьяную преступность и смертность. Он представляет собой своеобразную ночлежку. Об этом заместитель главного врача Курганского областного наркодиспансера Павел Подорванов сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В чем вообще логика вытрезвителя состоит. В том, чтобы снизить преступность и смертность. Потому что люди в состоянии опьянения либо сами могут совершить преступление, но чаще в отношении них могут совершить преступление. А второе, если это зимний период, они просто могут замерзнуть на улице», — рассказал Подорванов.

По его словам вытрезвитель — это своего рода ночлежка. Поступившим выдают постельные принадлежности, они отсыпаются, медработник контролирует их состояние. Подорванов также отметил, что вытрезвитель относится к центру соцзащиты, но наркодиспансер активно взаимодействует с этим учреждением: «Наши специалисты периодически туда приходят, приглашают контингент пройти лечение. Мы же понимаем, что люди, которые туда помещаются, имеют алкогольную зависимость как минимум. Несколько человек нам удалось из вытрезвителя госпитализировать в наркодиспансер, а потом отправить на реабилитацию».

В вытрезвитель помещают тех, кто находится в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и не может самостоятельно передвигаться. Изначально к такому человеку вызывается скорая помощь. Врач оценивает его состояние. Если нет показаний для медпомощи, то такого гражданина передают полиции, они его везут в вытрезвитель.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский вытрезвитель начал работу с 1 января 2022 года на площадях Курганского областного наркологического диспансера. Вытрезвитель рассчитан на 20 койко-мест. Он является структурным подразделением Центра социальной адаптации бездомных (подведомственно управлению соцзащиты), которое арендует помещение и оплачивает врачам наркодиспансера работу с клиентами.

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