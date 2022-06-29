В Свердловской области неизвестный убил в ДТП маленького мальчика

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
Силовики ищут водителя, который сбил ребенка Фото:

В Серове (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

«Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны микрорайон Сортировка, совершил наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги», — говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, водитель скрылся с места происшествия, а мальчик умер до приезда врачей.

По словам очевидцев, мальчика сбил таксист на Daewoo Nexia. Он, поняв, что сбил человека, оставил на дороге пассажиров и уехал, рассказали свидетели происшествия. Силовики ищут предполагаемого виновника аварии.

Фото:
Фото:

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В Серове (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны микрорайон Сортировка, совершил наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги», — говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, водитель скрылся с места происшествия, а мальчик умер до приезда врачей. По словам очевидцев, мальчика сбил таксист на Daewoo Nexia. Он, поняв, что сбил человека, оставил на дороге пассажиров и уехал, рассказали свидетели происшествия. Силовики ищут предполагаемого виновника аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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