В Свердловской области неизвестный убил в ДТП маленького мальчика

Силовики ищут водителя, который сбил ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Серове (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

«Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны микрорайон Сортировка, совершил наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги», — говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, водитель скрылся с места происшествия, а мальчик умер до приезда врачей.

По словам очевидцев, мальчика сбил таксист на Daewoo Nexia. Он, поняв, что сбил человека, оставил на дороге пассажиров и уехал, рассказали свидетели происшествия. Силовики ищут предполагаемого виновника аварии.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области