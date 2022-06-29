Федеральный министр выставил оценку команде Куйвашева. Итог ревизии по главному указу Путина

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург
Николай Шульгинов провел 29 июня в Екатеринбурге Фото:

Свердловская область находится на высоких позициях по объемам газификации частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Такую оценку на брифинге по итогам визита в Екатеринбург дал министр энергетики России Николай Шульгинов, передает корреспондент URA.RU.

«Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область находится в лидерах по объему реализации плана. Показатель — выше среднероссийского. Есть и поддержка регионального бюджета — [поддержка] и газораспределительных организаций, и граждан, особенно малоимущих. В целом, Свердловская область находится в верхней [части] таблицы всех регионов, которые занимаются газификацией», — заметил Шульгинов.

Помимо визита на Уральский турбинный завод, министр провел заседание свердловского штаба по газификации. Губернатор Евгений Куйвашев, сопровождавший Шульгинова в поездке, раскрыл, что на штабе прозвучала установка — поработать над увеличением пропускной способности газа со станций. «Были поставлены задачи, в том числе и региональному оператору, разобраться с этой проблемой», — доложил губернатор.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.

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Свердловская область находится на высоких позициях по объемам газификации частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Такую оценку на брифинге по итогам визита в Екатеринбург дал министр энергетики России Николай Шульгинов, передает корреспондент URA.RU. «Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область находится в лидерах по объему реализации плана. Показатель — выше среднероссийского. Есть и поддержка регионального бюджета — [поддержка] и газораспределительных организаций, и граждан, особенно малоимущих. В целом, Свердловская область находится в верхней [части] таблицы всех регионов, которые занимаются газификацией», — заметил Шульгинов. Помимо визита на Уральский турбинный завод, министр провел заседание свердловского штаба по газификации. Губернатор Евгений Куйвашев, сопровождавший Шульгинова в поездке, раскрыл, что на штабе прозвучала установка — поработать над увеличением пропускной способности газа со станций. «Были поставлены задачи, в том числе и региональному оператору, разобраться с этой проблемой», — доложил губернатор. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.
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