В Екатеринбурге ждут президента и двух федеральных министров

29 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Рустама Минниханова ждут на праздновании Сабантуя в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сразу три статусных российских политика в ближайшее время посетят Екатеринбург. По данным URA.RU, в разные дни в столице Урала будут работать министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Все они, как ожидается, встретятся с губернатором Евгением Куйвашевым. Шульгинов прибыл в Екатеринбург 29 июня, в течение дня у него пройдут несколько непубличных мероприятий. В частности, министр проведет с Куйвашевым большое совещание по газификации в регионе, а также вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым посетит Уральский турбинный завод. В пятницу, 1 июля, в Екатеринбурге ждут министра Патрушева. «Предположительно, он тоже встретится с губернатором. Программа [визита] еще формируется», — рассказал URA.RU источник в региональной власти. По другой информации, Патрушев прибудет на Урал на день раньше, уже 30 июня. В пресс-службе Минсельхоза РФ к моменту публикации агентству не ответили на официальный запрос. 3 июля Свердловскую область может посетить Минниханов. Как сообщили в региональном департаменте информполитики, президента Татарстана ждут на праздновании Сабантуя в загородном клубе «Белая лошадь» под Сысертью. Там же планирует быть губернатор Куйвашев. Источники URA.RU ранее анонсировали, что татарстанский лидер встретится со свердловским коллегой в начале июля. Приезд Минниханова на Сабантуй станет символичным. Последний раз президент Татарстана был в «Белой лошади» в 2017 году — когда Куйвашев участвовал в губернаторских выборах. Тогда Минниханов публично призвал земляков, живущих на Урале, поддержать его коллегу на голосовании. Этой осенью Куйвашеву предстоит вновь переизбраться. Ожидается, что нынешний Сабантуй станет его предвыборным шоу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сразу три статусных российских политика в ближайшее время посетят Екатеринбург. По данным URA.RU, в разные дни в столице Урала будут работать министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Все они, как ожидается, встретятся с губернатором Евгением Куйвашевым. Шульгинов прибыл в Екатеринбург 29 июня, в течение дня у него пройдут несколько непубличных мероприятий. В частности, министр проведет с Куйвашевым большое совещание по газификации в регионе, а также вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым посетит Уральский турбинный завод. В пятницу, 1 июля, в Екатеринбурге ждут министра Патрушева. «Предположительно, он тоже встретится с губернатором. Программа [визита] еще формируется», — рассказал URA.RU источник в региональной власти. По другой информации, Патрушев прибудет на Урал на день раньше, уже 30 июня. В пресс-службе Минсельхоза РФ к моменту публикации агентству не ответили на официальный запрос. 3 июля Свердловскую область может посетить Минниханов. Как сообщили в региональном департаменте информполитики, президента Татарстана ждут на праздновании Сабантуя в загородном клубе «Белая лошадь» под Сысертью. Там же планирует быть губернатор Куйвашев. Источники URA.RU ранее анонсировали, что татарстанский лидер встретится со свердловским коллегой в начале июля. Приезд Минниханова на Сабантуй станет символичным. Последний раз президент Татарстана был в «Белой лошади» в 2017 году — когда Куйвашев участвовал в губернаторских выборах. Тогда Минниханов публично призвал земляков, живущих на Урале, поддержать его коллегу на голосовании. Этой осенью Куйвашеву предстоит вновь переизбраться. Ожидается, что нынешний Сабантуй станет его предвыборным шоу.