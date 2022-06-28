Губернатор ЯНАО определился, где пройдет следующий совет глав

Главы приедут в Надым, заявил Артюхов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Главы муниципалитетов ЯНАО соберутся в Надыме для обмена практиками и опытом. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Следующий совет глав будет в Надыме. Главе Надыма надо уже готовиться, это будет совсем скоро», — рассказал Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов на два дня прилетели в Новый Уренгой. Мэр города Андрей Воронов провел гостям экскурсию и показал главные строительные объекты. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов позже провел с главами заседание, на котором они рассмотрели важные вопросы для развития региона.