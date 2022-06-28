28 июня 2022

Губернатор ЯНАО определился, где пройдет следующий совет глав

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75-летие Тюменской области в ДК Нефтяник. Тюмень, артюхов дмитрий
Главы приедут в Надым, заявил Артюхов Фото:

Главы муниципалитетов ЯНАО соберутся в Надыме для обмена практиками и опытом. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Следующий совет глав будет в Надыме. Главе Надыма надо уже готовиться, это будет совсем скоро», — рассказал Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов на два дня прилетели в Новый Уренгой. Мэр города Андрей Воронов провел гостям экскурсию и показал главные строительные объекты. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов позже провел с главами заседание, на котором они рассмотрели важные вопросы для развития региона.

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Главы муниципалитетов ЯНАО соберутся в Надыме для обмена практиками и опытом. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Следующий совет глав будет в Надыме. Главе Надыма надо уже готовиться, это будет совсем скоро», — рассказал Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов на два дня прилетели в Новый Уренгой. Мэр города Андрей Воронов провел гостям экскурсию и показал главные строительные объекты. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов позже провел с главами заседание, на котором они рассмотрели важные вопросы для развития региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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