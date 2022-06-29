Сомнолог объяснила, какие подушки опасны для здоровья

30 июня 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Из-за неправильно подобранной подушки может случиться инсульт, сказала Елена Царева Фото: Анна Майорова © URA.RU Сон на слишком низкой или высокой подушке может привести к проблемам с кровообращением головного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Подушка может навредить. Не должно быть переразгибания либо пересгибания шейных мышц. Голова должна быть поддержана и не сильно отклоняться вверх или вниз. Позвоночник должен быть в горизонтальном положении. Если подушка слишком высокая и при этом приподнимает только голову, а не весь головной конец от уровня поясницы, то мы имеем перерастяжение шейных мышц. А чем оно больше, тем сильнее рефлекторная реакция на сжатие. Мы можем получить гипертонус шейных мышц. Это влияет на кровоснабжение и на подвижность головы и шеи», — сказала Елена Царева. По ее словам, данная проблема может вызвать ряд осложнений. «Головокружение может возникать, предобморочные и обморочные состояния. А у некоторых людей, склонных к эпилепсии, например, это может провоцировать припадки. Это может приводить к сосудистым осложнениям, вплоть до инсульта. Здесь речь идет, конечно, о степени выраженности. Если это небольшой спазм и нет сопутствующей патологии, это может привести только к болевому синдрому. Если это выраженная ситуация и позвоночные артерии как-то изменены, то сжатие либо спазм будут влиять на кровоснабжение головного мозга», — предупредила невролог. Сомнолог объяснила, каких принципов нужно придерживаться при выборе подушки. «Она должна быть по возможности анатомической формы, больше всего подходит с двумя валиками. Высоту подушки желательно подбирать по высоте плеча. Соответственно, у мужчин она чуть выше, чем у женщин. И если мы берем по положению головы во время сна, то в идеале должна сохраняться горизонталь позвоночника», — добавила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сон на слишком низкой или высокой подушке может привести к проблемам с кровообращением головного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Подушка может навредить. Не должно быть переразгибания либо пересгибания шейных мышц. Голова должна быть поддержана и не сильно отклоняться вверх или вниз. Позвоночник должен быть в горизонтальном положении. Если подушка слишком высокая и при этом приподнимает только голову, а не весь головной конец от уровня поясницы, то мы имеем перерастяжение шейных мышц. А чем оно больше, тем сильнее рефлекторная реакция на сжатие. Мы можем получить гипертонус шейных мышц. Это влияет на кровоснабжение и на подвижность головы и шеи», — сказала Елена Царева. По ее словам, данная проблема может вызвать ряд осложнений. «Головокружение может возникать, предобморочные и обморочные состояния. А у некоторых людей, склонных к эпилепсии, например, это может провоцировать припадки. Это может приводить к сосудистым осложнениям, вплоть до инсульта. Здесь речь идет, конечно, о степени выраженности. Если это небольшой спазм и нет сопутствующей патологии, это может привести только к болевому синдрому. Если это выраженная ситуация и позвоночные артерии как-то изменены, то сжатие либо спазм будут влиять на кровоснабжение головного мозга», — предупредила невролог. Сомнолог объяснила, каких принципов нужно придерживаться при выборе подушки. «Она должна быть по возможности анатомической формы, больше всего подходит с двумя валиками. Высоту подушки желательно подбирать по высоте плеча. Соответственно, у мужчин она чуть выше, чем у женщин. И если мы берем по положению головы во время сна, то в идеале должна сохраняться горизонталь позвоночника», — добавила эксперт.