Свердловский таксист, убивший ребенка в ДТП, ездил без прав

29 июня 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Водитель, сбивший ребенка, работал в такси неофициально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Таксист из Серова, который предположительно насмерть сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, больше полугода был лишен прав за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 01.01.2022 водитель был лишен права управления транспортным средством в связи с привлечением к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в такси свердловчанин работал неофициально. Он сбил мальчика, когда перевозил пассажиров. Как только он увидел, что произошло, скрылся с места аварии и бросил машину. Следователи обследовали транспорт, но самого таксиста найти еще не смогли. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура. Будет проведена доследственная проверка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Таксист из Серова, который предположительно насмерть сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, больше полугода был лишен прав за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 01.01.2022 водитель был лишен права управления транспортным средством в связи с привлечением к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в такси свердловчанин работал неофициально. Он сбил мальчика, когда перевозил пассажиров. Как только он увидел, что произошло, скрылся с места аварии и бросил машину. Следователи обследовали транспорт, но самого таксиста найти еще не смогли. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура. Будет проведена доследственная проверка.