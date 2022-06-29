Свердловский таксист, убивший ребенка в ДТП, ездил без прав

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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, дорожные знаки, машина, пешеход, автомобиль, автодорога, проспект мальцева
Водитель, сбивший ребенка, работал в такси неофициально Фото:

Таксист из Серова, который предположительно насмерть сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, больше полугода был лишен прав за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«С 01.01.2022 водитель был лишен права управления транспортным средством в связи с привлечением к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там отметили, что в такси свердловчанин работал неофициально. Он сбил мальчика, когда перевозил пассажиров. Как только он увидел, что произошло, скрылся с места аварии и бросил машину. Следователи обследовали транспорт, но самого таксиста найти еще не смогли. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура. Будет проведена доследственная проверка.

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Таксист из Серова, который предположительно насмерть сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, больше полугода был лишен прав за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 01.01.2022 водитель был лишен права управления транспортным средством в связи с привлечением к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в такси свердловчанин работал неофициально. Он сбил мальчика, когда перевозил пассажиров. Как только он увидел, что произошло, скрылся с места аварии и бросил машину. Следователи обследовали транспорт, но самого таксиста найти еще не смогли. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура. Будет проведена доследственная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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