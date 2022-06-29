С маршрута Челябинск — Копейск убрали большие автобусы

29 июня 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

До 10 сентября из Челябинска в Копейск можно будет уехать только на маршрутках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Как сообщили URA.RU в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», аукционы на обслуживание маршрута не состоялись. «С 1 января 2022 года обслуживание автобусного маршрута №123 осуществлял ООО „Второй автобусный парк“. По условиям контракта на линии работало 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса. После 30 июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с теми же условиями по числу и классу транспортных средств, но аукционы дважды не состоялись в связи с отсутствием заявок», — пояснили в организации. До 10 сентября на маршруте будут работать автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу. Организатор перевозок готовит новый аукцион, чтобы найти перевозчика с автобусами большого класса. Не исключено, что контракт будет заключен на три года для поэтапного обновления подвижного состава. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Как сообщили URA.RU в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», аукционы на обслуживание маршрута не состоялись. «С 1 января 2022 года обслуживание автобусного маршрута №123 осуществлял ООО „Второй автобусный парк“. По условиям контракта на линии работало 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса. После 30 июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с теми же условиями по числу и классу транспортных средств, но аукционы дважды не состоялись в связи с отсутствием заявок», — пояснили в организации. До 10 сентября на маршруте будут работать автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу. Организатор перевозок готовит новый аукцион, чтобы найти перевозчика с автобусами большого класса. Не исключено, что контракт будет заключен на три года для поэтапного обновления подвижного состава.