С маршрута Челябинск — Копейск убрали большие автобусы

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Смог над Челябинском, смог, проспект ленина, маршрутка
До 10 сентября из Челябинска в Копейск можно будет уехать только на маршрутках Фото:

Большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Как сообщили URA.RU в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», аукционы на обслуживание маршрута не состоялись.

«С 1 января 2022 года обслуживание автобусного маршрута №123 осуществлял ООО „Второй автобусный парк“. По условиям контракта на линии работало 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса. После 30 июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с теми же условиями по числу и классу транспортных средств, но аукционы дважды не состоялись в связи с отсутствием заявок», — пояснили в организации.

До 10 сентября на маршруте будут работать автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу. Организатор перевозок готовит новый аукцион, чтобы найти перевозчика с автобусами большого класса. Не исключено, что контракт будет заключен на три года для поэтапного обновления подвижного состава.

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Большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Как сообщили URA.RU в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», аукционы на обслуживание маршрута не состоялись. «С 1 января 2022 года обслуживание автобусного маршрута №123 осуществлял ООО „Второй автобусный парк“. По условиям контракта на линии работало 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса. После 30 июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с теми же условиями по числу и классу транспортных средств, но аукционы дважды не состоялись в связи с отсутствием заявок», — пояснили в организации. До 10 сентября на маршруте будут работать автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу. Организатор перевозок готовит новый аукцион, чтобы найти перевозчика с автобусами большого класса. Не исключено, что контракт будет заключен на три года для поэтапного обновления подвижного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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