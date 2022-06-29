Вторичная недвижимость в Челябинске за полгода подорожала на 13%

Квадратный метр в июне стоил 63,6 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске с начала года выросла на 13%. В конце июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья составила 63,6 тыс. рублей.

«Фактически цены на вторичке стагнируют третий месяц подряд, тогда как в начале года они росли на 2—3% ежемесячно. Медленное снижение цен — реакция собственников на падение спроса» — пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

В целом по России за первое полугодие цены на вторичном рынке в городах-миллионниках выросли от 2% до 20%. Единственный город, где стоимость жилья упала на 2%, это Сочи. Меньше всего подорожали квартиры в Хабаровске (+2%), Москве (+3%) и Краснодаре (+4%), больше всего — в Махачкале (+20%).