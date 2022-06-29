Джонсон предложил расширить Евросоюз до границ Римской империи

29 июня 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Джонсон предложил создать альтернативу ЕС в границах Римской империи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политическое сообщество Евросоюза, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по пути на саммит НАТО. «У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел <…> Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum („маре нострум“, римское название Средиземного моря — прим. URA.RU) Римской империи», — приводит слова Джонсона газета Financial Times. 24 июня Макрон заявлял, что Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. С подобной идеей ранее выступал и Джонсон. Глава британского правительства также предлагал создать альтернативу Европейскому союзу. По информации британских медиа, новый альянс будет носить ярко выраженный антироссийский характер. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политическое сообщество Евросоюза, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по пути на саммит НАТО. «У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел <…> Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum („маре нострум“, римское название Средиземного моря — прим. URA.RU) Римской империи», — приводит слова Джонсона газета Financial Times. 24 июня Макрон заявлял, что Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. С подобной идеей ранее выступал и Джонсон. Глава британского правительства также предлагал создать альтернативу Европейскому союзу. По информации британских медиа, новый альянс будет носить ярко выраженный антироссийский характер.