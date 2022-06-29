Опубликована последняя песня Шатунова с пророческими словами

30 июня 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Песня была выложена на официальном YouTube-канале Юрия Шатунова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состоялась премьера последней песни Юрия Шатунова «Каждому свое». Она была выложена на YouTube-канале артиста вечером 29 июня. «Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры», — рассказал StarHit директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. Опубликованный трек был завершен за несколько недель до его кончины. Песня должна была стать частью нового альбома, но ее решили выпустить отдельно. В композиции он, сравнивая себя с птицей, говорит, что покидает этот мир: «Снова дует ветер перемен, вызывая прошлого страницы. Вот и я подобно легкой птице покидаю свой вчерашний плен». В конце песни следующие строчки: «Прочь от всех болезненных прощаний и от давящей внезапно пустоты. Прочь от серых пыльных стен — от всего, что стало неуютным. Верю я — он будет мне попутным долгожданный ветер перемен». Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в машине скорой помощи 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Состоялась премьера последней песни Юрия Шатунова «Каждому свое». Она была выложена на YouTube-канале артиста вечером 29 июня. «Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры», — рассказал StarHit директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. Опубликованный трек был завершен за несколько недель до его кончины. Песня должна была стать частью нового альбома, но ее решили выпустить отдельно. В композиции он, сравнивая себя с птицей, говорит, что покидает этот мир: «Снова дует ветер перемен, вызывая прошлого страницы. Вот и я подобно легкой птице покидаю свой вчерашний плен». В конце песни следующие строчки: «Прочь от всех болезненных прощаний и от давящей внезапно пустоты. Прочь от серых пыльных стен — от всего, что стало неуютным. Верю я — он будет мне попутным долгожданный ветер перемен». Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в машине скорой помощи 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.