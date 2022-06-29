Житель ХМАО предложил отдать спиленный лес на дрова

По словам Сергея Попова, деревья лежат вдоль дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ханты-Мансийского автономного округа предложил отдать спиленные деревья на дрова. Они находятся вдоль дороги между Октябрьским и Советским районами. Пост об этом опубликован в группе «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте».

«Вдоль дороги Уньюган-Самза (другое название — п. Коммунистический — прим. URA.RU) лежат сотни кубов спиленных стволов деревьев, которые остались после строительства. Если раньше еще можно было назвать его кондиционным, то сейчас только на дрова пойдут. Чей это лес и можно ли его распилить на дрова и вывезти?» — написал Сергей Попов.

«Задавал подобный вопрос в Природнадзор, если кратко, по закону — нельзя. Попадешься — ответишь по полной, имеешь право только на валежник. Памятку по валежнику загугли, там описана разница от сухостоя, ветровала, снеговала, порубочных остатков и прочего», — поделился в комментариях Илья Лысый.

В Природнадзор ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями находки они поделились в соцсетях.