Первые в этом году грибы на территории ХМАО нашли в лесах Кондинского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями находки они поделились на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»

«На территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района в ходе выездного обследования инспекторы увидели первые грибы. Они пробились на радость муравьям у самого их дома», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.

Первые грибы в ХМАО в 2022 году Фото: официальная страница Природнадзора Югры «ВКонтакте»

Грибы выросли возле большого муравейника Фото: официальная страница Природнадзора Югры «ВКонтакте»