Первые в этом году грибы на территории ХМАО нашли в лесах Кондинского района
Инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями находки они поделились на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»
«На территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района в ходе выездного обследования инспекторы увидели первые грибы. Они пробились на радость муравьям у самого их дома», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.
Первые грибы в ХМАО в 2022 году
Грибы выросли возле большого муравейника
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