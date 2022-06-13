13 июня 2022
12 июня 2022
11 июня 2022

Природнадзор ХМАО рассказал, где искать первые грибы в этом году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Первые в этом году грибы на территории ХМАО нашли в лесах Кондинского района Фото:

Инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями находки они поделились на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»

«На территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района в ходе выездного обследования инспекторы увидели первые грибы. Они пробились на радость муравьям у самого их дома», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.

Первые грибы в ХМАО в 2022 году
Фото:
Грибы выросли возле большого муравейника
Фото:

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Инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. Фотографиями находки они поделились на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» «На территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района в ходе выездного обследования инспекторы увидели первые грибы. Они пробились на радость муравьям у самого их дома», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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