В ноябре 2021 года Фарерские острова предоставили России разрешение на вылов путассу в количестве 75 000 тонн в общей зоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Фарерские острова предоставили Москве право ежегодно вылавливать 75 000 тонн путассу на совместном участке с Великобританией, что вызвало недовольство последней. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт заявил, что глубоко разочарован тем, что Фарерские острова, по его словам, решили прикрыться соглашением о рыболовстве с Кремлем.

«Мы призываем правительство Великобритании оказать давление на Фарерские острова, чтобы они действовали сейчас», — добавил глава ассоциации интервью изданию Express. Гатт предупредил, что решение Фарер позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании.

Также он возмутился, что в ноябре 2021 года Фарерские острова предоставили России разрешение на вылов путассу в количестве 75 000 тонн в общей зоне. В то время как разрешение Великобритании на ту же рыбу составляет всего 58 939 тонн.

Данная ситуация возникла в связи с тем, что в 1999 году между Фарерскими островами и Великобританией было подписано соглашения о совместной территории. Руководители рыболовной отрасли заявили, что доходы от продажи рыбы еще больше усилят экономическую мощь Кремля.

Ранее в Британии заявили, что переговоры с Россией возможны только после отступления ее войск с Украины и прекращения спецоперации. Об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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