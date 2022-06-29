МИД Британии: переговоры с РФ начнутся только после победы Киева

29 июня 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Глава МИД Британии считает, что сейчас не время для переговоров Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине, сейчас не время для переговоров. Об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир», — ссылается ТАСС на слова руководителя британского внешнеполитического ведомства. Также Трасс, выступая на Публичном форуме НАТО в Мадриде добавила, что западные страны «должны усвоить уроки прошлого, чтобы обеспечить долгий мир в регионе». «Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры», — указала она. Ранее в Британии испугались, что Запад устанет от Украины и уступит РФ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада не проявлять признаков усталости и желания сдаться в конфликте на Украине. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса в освобождении территорий ДНР и ЛНР. Страны Запада активно оказывают помощь Украине, вводя масштабные санкции против РФ и поставляя вооружение ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине, сейчас не время для переговоров. Об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир», — ссылается ТАСС на слова руководителя британского внешнеполитического ведомства. Также Трасс, выступая на Публичном форуме НАТО в Мадриде добавила, что западные страны «должны усвоить уроки прошлого, чтобы обеспечить долгий мир в регионе». «Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры», — указала она. Ранее в Британии испугались, что Запад устанет от Украины и уступит РФ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада не проявлять признаков усталости и желания сдаться в конфликте на Украине. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса в освобождении территорий ДНР и ЛНР. Страны Запада активно оказывают помощь Украине, вводя масштабные санкции против РФ и поставляя вооружение ВСУ.