Новым депутатом свердловского заксо станет человек Козицына

Алексея Свалова назначат депутатом заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутатское место в свердловском заксобрании, освободившееся с уходом единоросса Владимира Анисимова, займет начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Его кандидатуру поддержал президиум политсовета областного отделения «Единой России», сообщили URA.RU в ячейке.

«Была предложена кандидатура Алексея Свалова. Президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно. Данное решение будет направлено на согласование в президиум генсовета партии», — подтвердили в отделении. Отмечается, что в заседании принял участие губернатор, секретарь ячейки Евгений Куйвашев.

Сам Свалов, выступая с ответным словом, поблагодарил однопартийцев. «Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере», — пообещал кандидат.

Владимир Анисимов сложил депутатские полномочия 28 июня. Он проработал в новом созыве меньше года, уйдя в отставку по собственному желанию. В политтусовке обсуждают, что перед этим ветерану областной политики сделали привлекательное предложение — пообещали выгодно трудоустроить. По другой версии, хорошее место работы гарантировали его сыну.

Отставке Анисимова предшествовал политический скандал, продолжавшийся несколько месяцев. По итогам выборов-2021 он занял депутатское кресло, хотя областные власти обещали мандат другому человеку — полковнику внутренней службы в отставке Алексею Таврунову, протеже губернатора Евгения Куйвашева. С Анисимовым торговались (переговоры вел тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько), но депутат отверг все предложения.

В последние полторы недели, когда стало известно об уходе Анисимова, именно Таврунова и Свалова называли в качестве его возможных сменщиков. Свалов участвовал в выборах-2021 по Верхнепышминской территориальной группе «Единой России», но она оказалась непроходной.

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