Свердловчанина посадили в колонию за нападение на полицейского

Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Карпинска (Свердловская область) приговорили к лишению свободы за то, что он напал на сотрудника полиции. Информацию передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Карпинский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Хохлова», — заявили в региональной прокуратуре. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел 2 марта 2022 года. Тогда Хохлов, находясь в состоянии опьянения, пнул ногой в правую голень оперативного дежурного отдела полиции № 32 межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский», после чего с силой схватил его за палец левой кисти и заломил его. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Карпинский городской суд назначил Хохлову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее в отделе полиции Екатеринбурга рецидивист на допросе напал с ножницами на следователя. Также трое подростков напали на инспектора дорожно-постовой службы ГИБДД. Ему брызнули в лицо из газового баллончика и сломали челюсть.