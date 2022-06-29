Пермяка с фамилией Путин наградили за верность профессии

30 июня 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Пермяк с фамилией Путин получил почетную награду от мэрии родного города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Очер (Пермский край) подвели итоги конкурса «Человек города-2022». Победителем был признан сотрудник «Пермэнерго» Юрий Путин. Он стал лучшим в номинации «Верность профессии». «Координационным советом подведены итоги конкурса «Человек города Очер-2022». Номинация — «Верность профессии». Победитель — Путин Юрий Львович, род деятельности: энергетика, производственное отделение Очерские электрические сети филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», — сообщается на официальной странице администрации Очера в соцсети «Вконтакте». Сообщается, что Юрий Путин родом из Очера. Как воин-интернационалист принимал участие в боевых действиях в Афганистане. После службы вернулся в родной город и поступил на работу в Очерские электрические сети «Пермэнерго», где и работает до сих пор. В компании он руководит службой производственной безопасности и охраны труда. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В городе Очер (Пермский край) подвели итоги конкурса «Человек города-2022». Победителем был признан сотрудник «Пермэнерго» Юрий Путин. Он стал лучшим в номинации «Верность профессии». «Координационным советом подведены итоги конкурса «Человек города Очер-2022». Номинация — «Верность профессии». Победитель — Путин Юрий Львович, род деятельности: энергетика, производственное отделение Очерские электрические сети филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», — сообщается на официальной странице администрации Очера в соцсети «Вконтакте». Сообщается, что Юрий Путин родом из Очера. Как воин-интернационалист принимал участие в боевых действиях в Афганистане. После службы вернулся в родной город и поступил на работу в Очерские электрические сети «Пермэнерго», где и работает до сих пор. В компании он руководит службой производственной безопасности и охраны труда.