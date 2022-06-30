В Совбезе РФ объяснили нездоровый интерес со стороны Запада

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Западу не нужна суверенная Россия, считает сенатор Венедиктов Фото:

В Совете безопасности РФ считают, что Западу не нужна суверенная Россия. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«История дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили холодную войну СССР. Менее чем через год после окончания Второй мировой войны», — пояснил Венедиктов в интервью РИА «Новости».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории. Об этом сообщает RT.

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В Совете безопасности РФ считают, что Западу не нужна суверенная Россия. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. «История дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили холодную войну СССР. Менее чем через год после окончания Второй мировой войны», — пояснил Венедиктов в интервью РИА «Новости». Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории. Об этом сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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