29 июня 2022

Челябинский лагерь проверят из-за жалоб детей на побои

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Надзорному органу предстоит выяснить, были ли нарушены права ребенка (фото из архива) Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку после публикации URA.RU о жалобах детей на побои в магнитогорском детском лагере. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU „Дети пожаловались на побои в магнитогорском лагере“. В публикации сообщается о неоднократном причинении побоев со стороны одного из воспитателей оздоровительного лагеря „Карагайский“», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне дети из шестого отряда в оздоровительном лагере «Карагайский» пожаловались в соцсетях на постоянные побои со стороны воспитателя. В подтверждение своих слов они выложили видеозапись, на которой педагог Лилия Михайловна отбирала у ребенка телефон и подняла на него руку.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку после публикации URA.RU о жалобах детей на побои в магнитогорском детском лагере. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU „Дети пожаловались на побои в магнитогорском лагере“. В публикации сообщается о неоднократном причинении побоев со стороны одного из воспитателей оздоровительного лагеря „Карагайский“», — говорится в заявлении ведомства. Накануне дети из шестого отряда в оздоровительном лагере «Карагайский» пожаловались в соцсетях на постоянные побои со стороны воспитателя. В подтверждение своих слов они выложили видеозапись, на которой педагог Лилия Михайловна отбирала у ребенка телефон и подняла на него руку. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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