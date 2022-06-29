Челябинский лагерь проверят из-за жалоб детей на побои

Надзорному органу предстоит выяснить, были ли нарушены права ребенка (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Челябинской области начала проверку после публикации URA.RU о жалобах детей на побои в магнитогорском детском лагере. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU „Дети пожаловались на побои в магнитогорском лагере“. В публикации сообщается о неоднократном причинении побоев со стороны одного из воспитателей оздоровительного лагеря „Карагайский“», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне дети из шестого отряда в оздоровительном лагере «Карагайский» пожаловались в соцсетях на постоянные побои со стороны воспитателя. В подтверждение своих слов они выложили видеозапись, на которой педагог Лилия Михайловна отбирала у ребенка телефон и подняла на него руку.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.